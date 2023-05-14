Крым инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР

Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены принятого в 1954 году решения о передаче полуострова УССР. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

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Тема будет поднята на ближайшем заседании президиума парламента республики.

«Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», — заявил Константинов.

Крымская область входила в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года. Затем президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Инициатором стал советский лидер Никита Хрущев, который долгое время работал на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.