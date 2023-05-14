В России назвали условие выхода из Арктического совета
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Николай Корчунов назвал условие выхода из Арктического совета. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
По его словам, такое решение Москва может принять при деструктивном поведении Запада и нарушении прав России как страны-члена организации. В качестве примера такого нарушения дипломат привел неприглашение представителей РФ на мероприятия Арктического совета.
Корчунов подчеркнул, что Москва будет выстраивать свою линию в Арктическом совете в зависимости от дальнейшего развития ситуации и исходя из необходимости соблюдения российских интересов. Он также отметил, что на фоне ослабления роли РФ в организации и снижении ее эффективности, Россия ведет по арктической повестке активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями.
Ранее Норвегия сменила Россию на посту председателя Арктического совета.
После начала спецоперации на Украине члены Арктического совета (США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция), председателем которого в 2021-2023 годах является Россия, фактически объявили Москве бойкот. Государства создали формат «7+1» и проводят встречи без участия Москвы, российское председательство и роль в организации игнорируются. Представитель Госдепа Шолле заявил, что совет может работать и без русских.