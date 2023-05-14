В России назвали условие выхода из Арктического совета

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Николай Корчунов назвал условие выхода из Арктического совета. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, такое решение Москва может принять при деструктивном поведении Запада и нарушении прав России как страны-члена организации. В качестве примера такого нарушения дипломат привел неприглашение представителей РФ на мероприятия Арктического совета.

Корчунов подчеркнул, что Москва будет выстраивать свою линию в Арктическом совете в зависимости от дальнейшего развития ситуации и исходя из необходимости соблюдения российских интересов. Он также отметил, что на фоне ослабления роли РФ в организации и снижении ее эффективности, Россия ведет по арктической повестке активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями.

Ранее Норвегия сменила Россию на посту председателя Арктического совета.