Кадыров опроверг информацию о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали линию обороны в направлении Кременной. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Иран» опроверг информацию о том, что якобы «укронатовские формирования» прорвали линию обороны по направлению Кременная. При этом он не исключил возможность вылазки украинских диверсионных групп в этом районе.

«О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, любые попытки Украины отвоевать территорию, подконтрольную спецназу «Ахмат», будут провальными.