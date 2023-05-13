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В Госдуме призвали разорвать дипотношения с Британией

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал разорвать дипломатические отношения с Лондоном. Поводом стали удары британскими ракетами Storm по российской территории, сообщает РИА Новости.

В Госдуме призвали разорвать дипотношения с Британией
© РИА Новости

«Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношения, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы», - сказал Шеремет.

По его словам, Британия открыто демонстрирует агрессию против РФ и не скрывает, что фактически является нашим врагом. Лондон стал участником конфликта на Украине и поставляет киевскому режиму большие партии оружия.

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Конфискованные британские активы парламентарий предложил направить на восстановление пострадавшей инфраструктуры.

Шеремет также добавил, что назрела необходимость демилитаризировать западные границы Украины, чтобы остановить поставки оружия Киеву.

Ранее самолеты Киева нанесли удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску. Затем они были сбиты истребителями России.

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