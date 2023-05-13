$77.20+1.3284.25+1.36

Политолог усомнился в готовности США ликвидировать запасы химического оружия

Заявления американского лидера Джо Байдена о том, что запасы химического оружия в США будут уничтожены в 2023 году, не соответствуют действительности, предположил политолог, доцент АТиСО Павел Фельдман. Об этом пишет «Лента.ру».

Политолог усомнился в готовности США ликвидировать запасы химического оружия
© globallookpress.com

Аналитик напомнил, что США являются последним государством в мире, у которого на вооружении официально находится химическое оружие.

По его данным, президент Соединенных Штатов говорит об уничтожении устаревшего химического оружия, внесенного в международные конвенции, но ничего говорит о ликвидации современных образцов.

Кроме того, уточнил эксперт, Пентагон должен был выполнить свои обязательства по химоружию не в 2023, а в 2017 году.

Таким образом, подчеркнул Фельдман, Байден лукавит, когда обещает ликвидировать этот вид вооружений полностью.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий