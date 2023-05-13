Политолог усомнился в готовности США ликвидировать запасы химического оружия

Заявления американского лидера Джо Байдена о том, что запасы химического оружия в США будут уничтожены в 2023 году, не соответствуют действительности, предположил политолог, доцент АТиСО Павел Фельдман. Об этом пишет «Лента.ру».

Аналитик напомнил, что США являются последним государством в мире, у которого на вооружении официально находится химическое оружие.

По его данным, президент Соединенных Штатов говорит об уничтожении устаревшего химического оружия, внесенного в международные конвенции, но ничего говорит о ликвидации современных образцов.

Кроме того, уточнил эксперт, Пентагон должен был выполнить свои обязательства по химоружию не в 2023, а в 2017 году.