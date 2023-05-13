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В Крыму раскрыли цель контрнаступления ВСУ

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет одной из самых больших авантюр Запада. Его слова приводит РИА Новости.

В Крыму раскрыли цель контрнаступления ВСУ
© РИА Новости

Константинов раскрыл цель контрнаступления ВСУ и заявил, что Запад стремится создать красивый инфоповод. Однако в результате операции погибнет много солдат, уверен он.

«Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — отметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отложил контрнаступление ВСУ, поскольку Киеву требуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.

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