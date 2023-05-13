В Крыму раскрыли цель контрнаступления ВСУ
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет одной из самых больших авантюр Запада. Его слова приводит РИА Новости.
Константинов раскрыл цель контрнаступления ВСУ и заявил, что Запад стремится создать красивый инфоповод. Однако в результате операции погибнет много солдат, уверен он.
«Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — отметил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отложил контрнаступление ВСУ, поскольку Киеву требуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.