Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет одной из самых больших авантюр Запада. Его слова приводит РИА Новости .

Константинов раскрыл цель контрнаступления ВСУ и заявил, что Запад стремится создать красивый инфоповод. Однако в результате операции погибнет много солдат, уверен он.

«Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — отметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отложил контрнаступление ВСУ, поскольку Киеву требуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.