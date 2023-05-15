Безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии вступил в силу

Граждане Грузии с понедельника могут посещать Россию без оформления виз. Действовавший с 2000 года для грузинских граждан визовый режим отменен указом президента РФ Владимира Путина от 10 мая.

Граждане Грузии смогут въезжать в Россию на срок до 90 дней, лишь предъявляя паспорт на таможне. Другим указом Путин отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Возобновление прямого авиасообщение между Тбилиси и Москвой стало официально возможным с 10 мая, однако пока неизвестно, когда будут запущены рейсы авиакомпаний между Москвой и Тбилиси.

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Как разъяснила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, с 15 мая граждане Грузии смогут въезжать на территорию России через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения. При этом граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в РФ, обязаны въезжать в Россию и выезжать из нее по визам, уточнила Захарова.

Мнения в Грузии

В Грузии решения российской стороны вызвали довольно острую реакцию со стороны президента страны Саломе Зурабишвили и оппозиции, при этом в правительстве и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" возможность прямых рейсов была воспринята позитивно. Зурабишвили назвала действия руководства РФ провокацией, способной вызвать политическое напряжение внутри страны. Оппозиция восприняла этот шаг как сближение с Россией вместо продолжения курса, ориентированного на Запад. У противников прямого авиасообщения с РФ также вызывает опасение негативная реакция Запада и, как следствие, повторный отказ ЕС в предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза.

Позиция властей Грузии заключается в том, что отмена виз и прямые рейсы облегчат в первую очередь передвижение значительному числу грузин, имеющих гражданство Грузии или РФ. Тем более что рейсы между Тбилиси и Москвой осуществлялись и так, но через третьи страны, что вызывало у граждан лишь дискомфорт и дополнительные траты. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что страна сможет принять российские авиакомпании и самолеты, но лишь те, которые не включены в санкционные списки Евросоюза. Он отметил, что прямое авиасообщение у России действует со множеством стран, также Евросоюз не прекращал торговых отношений с РФ, поэтому Тбилиси не видит проблем в подобного рода сотрудничестве с Москвой.