Политолог назвал условия для продления зерновой сделки

Выборы президента Турции во многом повлияют на существование зерновой сделки. Россия может продлить договор еще на месяц в ожидании победы Тайипа Эрдогана. К такому выводу пришел политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU.

Он принялся рассуждать о плюсах и минусах заключенной между Россией, Украиной, ООН и Турцией зерновой сделки. Из плюсов — Эрдоган смог заработать много денег, так как был «единственным бенефициаром». Эксперт заявил, что РФ по сути помогла ему одержать победу в выборах, если это, конечно, действительно ему поможет.

«18 мая мы можем продлить сделку еще на месяц. Не на два, а на месяц, и подождать, когда закончатся выборы. То есть сначала посмотрим на 14 мая, а потом на 18 мая. Я не думаю, что он проиграет в первом туре», — пояснил Брутер.