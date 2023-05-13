Политолог назвал условия для продления зерновой сделки
Выборы президента Турции во многом повлияют на существование зерновой сделки. Россия может продлить договор еще на месяц в ожидании победы Тайипа Эрдогана. К такому выводу пришел политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU.
Он принялся рассуждать о плюсах и минусах заключенной между Россией, Украиной, ООН и Турцией зерновой сделки. Из плюсов — Эрдоган смог заработать много денег, так как был «единственным бенефициаром». Эксперт заявил, что РФ по сути помогла ему одержать победу в выборах, если это, конечно, действительно ему поможет.
«18 мая мы можем продлить сделку еще на месяц. Не на два, а на месяц, и подождать, когда закончатся выборы. То есть сначала посмотрим на 14 мая, а потом на 18 мая. Я не думаю, что он проиграет в первом туре», — пояснил Брутер.
Он добавил, что Запад не нуждается в зерновой сделке, ему это безразлично. В качестве доказательства он привел ситуацию в Восточной Европе, где местные фермеры «сами не знают, куда девать свою продукцию». Однако эксперт признал, что морской вывоз отличается от железнодорожного более легкой логистикой, так как морем можно вывезти пшеницу куда угодно, а железной дорогой — не совсем.