Медведев заявил о необходимости создания международного договора в сфере интернета

"Важно, чтобы зарубежные цифровые платформы, которыми мы все пользуемся, это в значительной мере и западные платформы, не становились орудием вмешательства во внутренние дела государств, не использовались на посягательство на их суверенитет и на традиционные ценности", - сказал он, добавив, что этом смысле необходим универсальный международный договор, который бы упорядочивал поведение стран в цифровом пространстве.