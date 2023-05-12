Медведев заявил о необходимости создания международного договора в сфере интернета

Миру нужен универсальный правовой договор регулирования в интернете, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании на XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), его слова приводит РИА "Новости".
Дмитрий Медведев отметил, что проблема цифрового суверенитета в современном мире - одна из наиболее острых.
"Важно, чтобы зарубежные цифровые платформы, которыми мы все пользуемся, это в значительной мере и западные платформы, не становились орудием вмешательства во внутренние дела государств, не использовались на посягательство на их суверенитет и на традиционные ценности", - сказал он, добавив, что этом смысле необходим универсальный международный договор, который бы упорядочивал поведение стран в цифровом пространстве.
По словам зампредседателя Совбеза РФ, в рамках рабочей группы открытого состава ООН Россия представила проект соответствующего документа об обеспечении международной информационной безопасности.