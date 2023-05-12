Депутат объяснил включение Смольянинова в списки иноагентов, террористов и экстремистов

Виталий Милонов, депутат Госдумы, отправившийся добровольцем в зону СВО, объяснил вчерашнее решение Росфинмониторингом внести в список террористов и экстремистов актёра Артура Смольянинова, ранее признанного Минюстом иностранным агентом.

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"Человек должен присоединиться к призывам, направленным против России. Или к организациям, работающим против нашей страны. Или он призывает к действиям, враждебным для нашего государства", - приводит KP.RU слова Милонова.

Напомним, Смольянинов, ранее утверждавший, что он "русский патриот", позднее заявил, что не возражает, если на месте России будет радиоактивный пепел, и выразил готовность воевать на стороне ВСУ. В начале этого года он был внесён в реестр физических лиц-иноагентов.

По словам Милонова, "чтобы получить это "почетное звание", необходимо выполнить ряд условий". "Человек должен нарушить законы РФ о финансировании от иностранных структур. Статус иноагента - это такой знак на человеке: "Финансируюсь из-за границы", - пояснил депутат, подчеркнув, что "мы должны отдавать себе отчет, что все его высказывания, и все средства на существование этого человека выделяются другими странами, часто - враждебными России".

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, решение Росфинмониторинга было верным, однако вырезать Смольянинова из уже отснятых фильмов не стоит, ведь это плод коллективного творчества.