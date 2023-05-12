Небензя сообщил о порядка 300 захватах общин УПЦ на Украине с начала 2022 года

Киевские власти и их сторонники совершили около 300 рейдерских захватов общин Украинской православной церкви (УПЦ) с начала 2022 года. Об этом заявил в пятницу на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.