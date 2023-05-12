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Небензя сообщил о порядка 300 захватах общин УПЦ на Украине с начала 2022 года

Киевские власти и их сторонники совершили около 300 рейдерских захватов общин Украинской православной церкви (УПЦ) с начала 2022 года. Об этом заявил в пятницу на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя сообщил о порядка 300 захватах общин УПЦ на Украине с начала 2022 года
© РИА Новости

"Захваты храмов УПЦ и принудительная, незаконная юридическая ликвидация их общин маскируется якобы под добровольный переход к созданной господином [Петром] Порошенко церкви (речь о раскольнической Православной церкви Украины - прим. ТАСС). Подобные "добровольные" переходы сопровождаются массовыми столкновениями, избиениями прихожан и духовенства. После формальной перерегистрации общины проводится силовой захват ее храмов, зачастую с участием вооруженных людей", - сказал он.

"В 2022 году и в январе - феврале 2023 года произошло порядка 300 рейдерских захватов общин УПЦ", - добавил Небензя.

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