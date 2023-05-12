$77.20+1.3284.25+1.36

Адвокат высказался о возможности смягчения санкций США против России

Эксперт по международному праву Валерий Ванин в беседе с «Говорит Москва» отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций против России с целью обмена заключенными. Он считает, что США не стоит доверять в этом вопросе «даже при подписанных документах».

Адвокат высказался о возможности смягчения санкций США против России
© globallookpress.com

«Им нельзя верить не то, что на слово, даже при подписанных документах. Я уверен, никакие документы не будут США подписывать о своих обязательствах. Речь идет только о фактическом снятии санкций. Сегодня сняли, а завтра, после получения своих шпионов их вернули», — уверен Ванин.

По его мнению, таким образом Вашингтон «показывает, насколько неумной считает РФ».

«Они вытащат своего человека, а мы взамен ничего не получим. Американцы уже не знают, что предлагать, чтобы вытащить попавшихся на горячем шпионов. Пусть Крым признают — что уж мелочиться», — отметил адвокат.

Ванин призвал не выдавать американцев, чтобы «другим неповадно было», а иначе они «будут уверены, что как бы они не вляпались, их Байден или следующий президент вытащит на родную американскую территорию».

Ранее CNN сообщил, что Белый дом изучает возможность ослабления антироссийских санкций с целью обмена заключенных. Речь идет о бывшем морском пехотинце Поле Уилане и журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче, которых задержали в РФ по обвинению в шпионаже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий