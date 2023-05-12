Адвокат высказался о возможности смягчения санкций США против России
Эксперт по международному праву Валерий Ванин в беседе с «Говорит Москва» отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций против России с целью обмена заключенными. Он считает, что США не стоит доверять в этом вопросе «даже при подписанных документах».
«Им нельзя верить не то, что на слово, даже при подписанных документах. Я уверен, никакие документы не будут США подписывать о своих обязательствах. Речь идет только о фактическом снятии санкций. Сегодня сняли, а завтра, после получения своих шпионов их вернули», — уверен Ванин.
По его мнению, таким образом Вашингтон «показывает, насколько неумной считает РФ».
«Они вытащат своего человека, а мы взамен ничего не получим. Американцы уже не знают, что предлагать, чтобы вытащить попавшихся на горячем шпионов. Пусть Крым признают — что уж мелочиться», — отметил адвокат.
Ванин призвал не выдавать американцев, чтобы «другим неповадно было», а иначе они «будут уверены, что как бы они не вляпались, их Байден или следующий президент вытащит на родную американскую территорию».
Ранее CNN сообщил, что Белый дом изучает возможность ослабления антироссийских санкций с целью обмена заключенных. Речь идет о бывшем морском пехотинце Поле Уилане и журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче, которых задержали в РФ по обвинению в шпионаже.