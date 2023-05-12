Адвокат высказался о возможности смягчения санкций США против России

«Им нельзя верить не то, что на слово, даже при подписанных документах. Я уверен, никакие документы не будут США подписывать о своих обязательствах. Речь идет только о фактическом снятии санкций. Сегодня сняли, а завтра, после получения своих шпионов их вернули», — уверен Ванин.