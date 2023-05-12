Решение Лондона о передаче Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.

В МИД РФ указали, что вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона "целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага".

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", - указали в российском дипведомстве.