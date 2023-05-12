Решение Лондона о передаче Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.
"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.
В МИД РФ указали, что вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона "целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага".
"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", - указали в российском дипведомстве.
Передача комплекса Storm Shadow наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт, заявили в МИД РФ. Британия показывает готовность перевести конфликт на Украине на принципиально новый уровень, указали в МИД РФ.