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МИД РФ прокомментировал решение Британии передать Украине ракетную систему Storm Shadow

Решение Лондона о передаче Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении.

В МИД РФ указали, что вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона "целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага".

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", - указали в российском дипведомстве.

Передача комплекса Storm Shadow наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт, заявили в МИД РФ. Британия показывает готовность перевести конфликт на Украине на принципиально новый уровень, указали в МИД РФ.

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