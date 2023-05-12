В России объяснили регулярное расширение списка иноагентов

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором подробно прописано, кто и почему может быть внесен в реестр иностранных агентов, напомнила депутат Госдумы Елена Драпеко. Так в беседе с «Лентой.ру» она объяснила регулярное расширение списка.