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В России объяснили регулярное расширение списка иноагентов

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором подробно прописано, кто и почему может быть внесен в реестр иностранных агентов, напомнила депутат Госдумы Елена Драпеко. Так в беседе с «Лентой.ру» она объяснила регулярное расширение списка.

В России объяснили регулярное расширение списка иноагентов
© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Термин "иноагент" в России в нормативах есть. Иноагентами признаются и юридические лица, и физические лица. Есть конкретная формулировка — за что», — отметила парламентарий.

Депутат заявила, что расширение списка иностранных агентов деятелями культуры не должно удивлять.

«Артисты не должны быть исключением. Это такие же граждане, которые должны выполнять закон. У них есть такие же обязанности перед страной, согласно Конституции России, как и у всех остальных», — добавила она.

Также Драпеко прокомментировала обращение в Генпрокуратуру России с просьбой признать солиста российской рок-группы «Би-2» Леву (настоящее имя — Егор Бортник) иноагентом.

«Лева на самом деле наговорил себе на несколько статей. Так он высказался по поводу наших граждан и специальной военной операции. Это было опубликовано в социальных сетях. Поэтому он совершенно заслужено может попасть в этот список», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Генпрокуратуру России попросили признать солиста рок-группы «Би-2» Леву иноагентом. Поводом стали резкие высказывания фронтмена в отношении праздника Дня Победы и граждан России.

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