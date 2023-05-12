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МИД России обвинил ЕС в стремлении раздробить Сербию

Евросоюз (ЕС) стремится раздробить Сербию, подталкивая ее к признанию государственности автономий. Об этом МИД России заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

МИД России обвинил ЕС в стремлении раздробить Сербию
© РИА Новости

«Усилия ЕС сводятся к давлению на Белград с целью шаг за шагом подталкивать его к признанию "государственности" Косово, демонстрации нежелания переломить сопротивление неуступчивых косовоалбанских деятелей», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, в принятии политических решений «во главу угла еэсовцы ставят идеологию и геополитику», что потенциально превращает ЕС в инструмент США и НАТО.

«Неспособность к роли "честного брокера" проявляется в любом переговорном процессе, к которому подключается Евросоюз», — подчеркнула она.

Ранее депутаты Европейского парламента поставили ультиматум Сербии и заявили, что членство республики в ЕС будет обсуждаться лишь при условии введения санкций против России. Европейские политики ожидают от Белграда соблюдения внешнеполитического курса союза, особенно в контексте конфликта на Украине.

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