Медведев назвал "вопросом будущего" отделение Техаса от США

«Двойные стандарты в этом вопросе цветут махровым цветом. С точки зрения западного мира, право народов на самоопределение, на провозглашение независимости, присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, конечно, существует, но только в конкретных, выгодных ему случаях», – заявил он.



«Кстати, посмотрим еще, что там будет на тему отделения Техаса от США или Шотландии и Великобритании. Но это вопрос будущего», – добавил он.