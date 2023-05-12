Медведев назвал "вопросом будущего" отделение Техаса от США
Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что отделение от США штата Техас, а также отделение Шотландии от Великобритании это «вопрос будущего». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Медведев сделал во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По его словам, право народов на самоопределение и независимость существует для стран Запада только там, где это выгодно.
«Двойные стандарты в этом вопросе цветут махровым цветом. С точки зрения западного мира, право народов на самоопределение, на провозглашение независимости, присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, конечно, существует, но только в конкретных, выгодных ему случаях», – заявил он.
«Кстати, посмотрим еще, что там будет на тему отделения Техаса от США или Шотландии и Великобритании. Но это вопрос будущего», – добавил он.
Ранее Медведев также заявил, что Запад осуществляет военную экспансию, прикрываясь демократией.