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Бельгия направит Украине €92 млн налогов с прибыли от активов России

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Бельгия направит на поддержку Украины €92 млн, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране €250,6 млрд активов России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении правительства королевства.

Бельгия передаст 92 миллиона евро конфискованных у России активов Украине
© ТАСС

€92 млн - менее 15% от всех полученных Бельгией в 2022 году налогов от операций с российскими активами. Общая сумма, поступившая в бюджет королевства от этих налогов, составляет €625 млн.

"Бельгия выделит Украине €92 млн налогов с прибыли от реинвестиции активов РФ", - говорится в документе. Половину этой суммы потратят на оружие, а оставшуюся часть - на гуманитарную помощь.

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