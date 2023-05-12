Бельгия передаст 92 миллиона евро конфискованных у России активов Украине

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Бельгия направит на поддержку Украины €92 млн, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране €250,6 млрд активов России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении правительства королевства.

€92 млн - менее 15% от всех полученных Бельгией в 2022 году налогов от операций с российскими активами. Общая сумма, поступившая в бюджет королевства от этих налогов, составляет €625 млн.