Медведев высказался о целях СВО

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

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Политик добавил, что Россия также проводит СВО ради безопасности миллионов жителей. Он назвал задачей страны вернуть миропорядок к равенству, когда господство одних стран над другими не допускается.