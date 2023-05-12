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Медведев высказался о целях СВО

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

Медведев высказался о целях СВО
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Политик добавил, что Россия также проводит СВО ради безопасности миллионов жителей. Он назвал задачей страны вернуть миропорядок к равенству, когда господство одних стран над другими не допускается.

По мнению Медведева, Запад рассматривает свободное волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как повод для новых антироссийских санкцией.

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