Медведев высказался о целях СВО

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.
Политик добавил, что Россия также проводит СВО ради безопасности миллионов жителей. Он назвал задачей страны вернуть миропорядок к равенству, когда господство одних стран над другими не допускается.
По мнению Медведева, Запад рассматривает свободное волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как повод для новых антироссийских санкцией.