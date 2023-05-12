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Путин поручил принять меры для сокращения оттока россиян за рубеж

Необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы меньше россиян уезжало за границу. Такой пункт внесен в Концепцию государственной миграционной политики, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа президента Владимира Путина.

Путин поручил принять меры для сокращения оттока россиян за рубеж
© ТАСС

Указывается, что в 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий вырос миграционный отток россиян за рубеж. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по созданию привлекательных финансовых, социальных и других механизмов сохранения человеческого капитала.

Помимо этого, необходимо создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, покинувших свои дома в ходе проведения спецоперации.

В Кремле назвали способ вернуть уехавших из страны россиян

Как сообщала «Парламентская газета», член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает справедливым повышение налогов на россиян, работающих из-за границы. Таким образом она прокомментировала внесенный в Госдуму правительственный законопроект, предусматривающий установление особого налогового режима для людей, которые уехали из России и сотрудничают с российскими организациями или используют для работы отечественный сегмент интернета.

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