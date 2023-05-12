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Путин на совещании Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу в международных организациях. С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях
© РИА Новости

«Уважаемые коллеги, добрый день. Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня. Докладчик — Сергей Викторович Лавров, пожалуйста, прошу вас, вам слово», — открыл совещание Путин.

Как ранее сообщили в Кремле, президент 12 мая проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности.

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