Путин на совещании Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу в международных организациях. С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.
«Уважаемые коллеги, добрый день. Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня. Докладчик — Сергей Викторович Лавров, пожалуйста, прошу вас, вам слово», — открыл совещание Путин.
Как ранее сообщили в Кремле, президент 12 мая проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности.