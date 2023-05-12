Путин на совещании Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях

«Уважаемые коллеги, добрый день. Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня. Докладчик — Сергей Викторович Лавров, пожалуйста, прошу вас, вам слово», — открыл совещание Путин.