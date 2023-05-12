На Украине подали иск о взыскании активов российского сенатора

Министерство юстиции Украины подало иск о взыскании активов сенатора Совета федерации от Крыма Сергея Цекова в доход республики. Об этом сообщается на странице украинского ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).