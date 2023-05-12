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На Украине подали иск о взыскании активов российского сенатора

Министерство юстиции Украины подало иск о взыскании активов сенатора Совета федерации от Крыма Сергея Цекова в доход республики. Об этом сообщается на странице украинского ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На Украине подали иск о взыскании активов российского сенатора
© РИА Новости

Отмечается, что соответствующий иск Минюст подал 11 мая в Высший антикоррупционный суд Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам. Уголовное дело против них было заведено по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность республики.

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