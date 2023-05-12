Выборы в Турции и посягательство на собственность РФ: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 12 мая, ответил на вопросы журналистов о призыве кандидата в президенты Турции к России не вмешиваться в выборы и посягательстве на российскую собственность за рубежом. Редакция «Рамблера» собрала главные заявления официального представителя Кремля.

Обвинения во вмешательстве в выборы в Турции

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Песков назвал лжецами тех, кто распространяет слухи о вмешательстве России в выборы в Турции. По его словам, об этом не может быть и речи, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Москва не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств.

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу ранее обратился к России с призывом не вмешиваться в выборы. Он опубликовал соответствующую запись на русском языке в Twitter.

Песков также отметил, что Россия дорожит отношениями с Турцией, так как страна занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию.

Он указал на отсутствие в графике главы государства Владимира Путина беседы с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Вместе с тем, как уточнил пресс-секретарь, организация такого разговора может занять всего лишь несколько часов.

Продление зерновой сделки

Песков заявил об отсутствии у Кремля информации о продлении зерновой сделки, передает ТАСС.

Он указал на планы сторон продолжать взаимодействовать по данному вопросу.

«Пока не о чем сообщать. Работа продолжается, контакты продолжаются и будут продолжаться», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, для того чтобы продлить зерновую сделку, требуется не разговор Путина и Эрдогана, а выполнение части сделки, касающейся РФ.

До этого глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что стороны движутся к продлению зерновой сделки.

Отправка Великобританией Киеву ракет Storm Shadow

Песков, комментируя отправку Великобританией Киеву ракет Storm Shadow, заявил, что Россия готова к накачиванию Украины вооружениями, передает ТАСС.

Лондон ранее выступил с заявлением по поводу передачи Украине крылатых ракет Storm Shadow. Дальность поражения экспортной модификации составляет около 250 километров. Однако, согласно данным телеканала CNN, Киев заверил Великобританию в том, что вооружение будет использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по «материковой» России.

Статья The Spectator о неэффективности политики Запада

Песков прокомментировал статью о неэффективности политики Запада, которая вышла в британском еженедельнике The Spectator, передает ТАСС.

По его словам, жителям Запада следует знать, что они «расплачивается за ошибочную и неэффективную политику своих лидеров».

«Чем больше им будут об этом рассказывать, тем лучше», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Заметка The Spectator была опубликована накануне. В ней утверждается, что западным государствам не удалось добиться своих целей.

Посягательство на российскую собственность за рубежом

Песков в негативном ключе высказался о посягательстве на российскую собственность за границей, передает РИА Новости.

Он назвал недопустимыми такие меры. Пресс-секретарь президента указал на планы России защищать свои интересы. И, как уточнил он, ни у кого не должно возникать сомнений, что именно так страна и будет действовать.