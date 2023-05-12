Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД и гендиректору ведомства

Президент России Владимир Путин продлил срок пребывания на госслужбе дипломатам из МИД РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, Путин подписал распоряжение о продлении на один год срока полномочий первому замглавы МИД РФ Владимиру Титову, а также заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину. Кроме того, срок полномочий продлен генеральному директору министерства Сергею Вязалову.