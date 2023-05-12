Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД и гендиректору ведомства
Президент России Владимир Путин продлил срок пребывания на госслужбе дипломатам из МИД РФ. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, Путин подписал распоряжение о продлении на один год срока полномочий первому замглавы МИД РФ Владимиру Титову, а также заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину. Кроме того, срок полномочий продлен генеральному директору министерства Сергею Вязалову.
Титов родился в 1958 году, свой пост занял 22 апреля 2013 года. Вершинин родился в 1954 году, он занимает должность с 27 марта 2018 года. Вязалов 1956 года рождения, гендиректором МИД РФ стал в августе 2015 года.