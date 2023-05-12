Песков: Москва дорожит отношениями с Анкарой
Москва дорожит отношениями с Анкарой, так как Турция занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой», — сообщил он.
Песков отметил, что Турция занимает ответственную суверенную и продуманную позицию по ряду региональных и мировых проблем.
В конце апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.