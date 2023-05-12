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В Кремле воздержались от комментариев о возможном контрнаступлении ВСУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предпочел воздержаться от комментариев о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

В Кремле воздержались от комментариев о возможном контрнаступлении ВСУ
© РИА Новости

Пресс-секретарь президента России пояснил, что это касается спецоперации, поэтому следует задавать вопросы в Минобороны.

«Здесь я не буду ничего говорить, это прерогатива министерства обороны», — сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о якобы прорыве ВСУ.

Накануне Минобороны опровергло сообщения о прорыве обороны в зоне СВО.

В российском ведомстве отметили, что по состоянию на 11 мая, на купянском, херсонском и запорожском направлениях активные действия не ведутся, а штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) при поддержке авиации и артиллерии.

До этого в Telegram-каналах некоторых российских военкоров появились сведения о якобы начавшемся контрнаступлении со стороны Украины.

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