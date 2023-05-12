Анонсировано оперативное совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что президент в пятницу работает в Кремле. "В середине для он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - анонсировал Песков, также уточнив, что во второй половине у главы государства не исключен международный телефонный разговор.
"Если он состоится, будем вас информировать", - пообещал пресс-секретарь.
Президент регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом. Последнее такое мероприятие прошло 5 мая.