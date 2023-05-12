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Борис Грызлов высоко оценил меры по противодействию западным санкциям

Меры, которые осуществляют правительства Союзного государства по противодействию санкционному давлению, "приносят абсолютно реальные и измеримые результаты". На этот неоспоримый факт 12 мая обратил внимание глава российской дипломатической миссии в Беларуси Борис Грызлов.

Грызлов высоко оценил меры по противодействию западным санкциям
© Денис Мосюков/Посольство РФ в Белоруссии/ТАСС

Посол ответил на вопросы журналистов перед встречей премьер-министра РБ Романа Головченко с заместителем председателя правительства РФ - министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, информирует БЕЛТА.

За истекший год, уточнил высокопоставленный дипломат, "удалось переориентировать значительную часть белорусских поставок на российский рынок. Это позволило компенсировать порядка сорока процентов экспорта, который Беларусь не смогла осуществить из-за введенных Западом ограничений, включая фактически транспортную блокаду. В масштабах экономики государства - это очень существенная величина. Для такой перестройки обычно требуются годы, в то время как мы уложились всего в 12 месяцев", - констатировал Грызлов.

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