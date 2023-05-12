Грызлов высоко оценил меры по противодействию западным санкциям

За истекший год, уточнил высокопоставленный дипломат, "удалось переориентировать значительную часть белорусских поставок на российский рынок. Это позволило компенсировать порядка сорока процентов экспорта, который Беларусь не смогла осуществить из-за введенных Западом ограничений, включая фактически транспортную блокаду. В масштабах экономики государства - это очень существенная величина. Для такой перестройки обычно требуются годы, в то время как мы уложились всего в 12 месяцев", - констатировал Грызлов.