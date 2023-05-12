В МИД допустили асимметричные меры в ответ на арест счетов в Польше

Россия не исключает того, что примет асимметричные меры в связи с блокировкой счетов посольства и торгпредства РФ в Польше. Это следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного 12 мая на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в соответствии с принципом взаимности в дипломатии «польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках». Она допустила, что российская сторона тоже пойдет на такой шаг.

Окружная прокуратура Варшавы в феврале прошлого года заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России в Польше. Утверждалось, что денежные средства могли использовать для «финансирования терроризма».