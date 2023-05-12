В Госдуме назвали экстремальной идею введения «налога на развлечения»

«Безусловно нужно помогать и участникам специальной военной операции, и их семьям. Для этого по поручению президента создан специальный фонд, для этого работаем мы, работают благотворительные организации. Все, что необходимо для семей военнослужащих, будет им предоставлено. Но дополнительное налогообложение бизнеса я считаю избыточным», — прокомментировала Бессараб.