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Лавров: Запад пытается обвинить Россию в нарушении международного права

Запад, растоптавший международное право в Югославии, Ираке и Ливии, сейчас пытается обвинять в этом Россию, перекладывая проблемы «с больной головы на здоровую». Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров заявил о растоптавшем международное право Западе
© © пресс-служба МИД России / mid.ru Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/politics/lavrov-zayavil-o-rastoptavshem-mezhdunarodnoe-pravo-zapade.html

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в рамках XI Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны», - констатировал Лавров.

В 1999 году страны НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Их причиной были названы этнические чистки в косовской автономии. В Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок. В 2023 году посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках и призвал сербов «забыть о своих обидах» ради лучшего будущего.

В марте 2003 года американцы и их союзники начали военную операцию «Иракская свобода». Активные боевые действия завершились меньше чем за месяц взятием Багдада и свержением президента Саддама Хусейна.

В 2011 году произошла военная интервенция в Ливию. Вашингтон добился принятия в Совете безопасности ООН резолюции 1973, которая фактически узаконила ее. Помимо Соединенных Штатов, в ней приняли участие и другие члены Североатлантического альянса.

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