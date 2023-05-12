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Россия допускает асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Польше

Россия допускает применение асимметричных мер в ответ на блокировку счетов посольства и торгпредства РФ в Польше. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Россия допускает асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Польше
© ТАСС

Она отметила, что в соответствии с принципом взаимности в дипломатии "польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках".

"Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер", - добавила официальный представитель дипведомства РФ.

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