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Лавров: Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии с Уставом ООН

Россия начала свою специальную военную операцию на Украине в соответствии с одной из статей Устава ООН. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров во время выступления на полях Петербургского международного юридического форума.

"Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН", - заявил Лавров.

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Министр пояснил, что данная статья дает право на осуществление индивидуальной или коллективной самообороны. Он также подчеркнул, что Россия в свое время уведомила об это СБ ООН.

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