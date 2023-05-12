Лавров заявил о растоптавшем международное право Западе

Страны Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права, хотя сами растоптали его в Югославии, Ираке и Ливии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме в Петербурге, передает РИА Новости.

Как писала «Парламентская газета», в конце марта Лавров говорил, что страны Запада решили вести против России гибридную войну не на жизнь, а на смерть. По словам министра, в отношении России употребляются предельно агрессивные выражения, риторика и действия. Они выражаются прежде всего в незаконных беспрецедентных санкциях.