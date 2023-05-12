Захарова высказалась о запрете Зеленскому выступать в финале Евровидения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение вещателей "Евровидения" отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить возможность выступить с видеообращением в финале конкурса, отметив, что он составил бы достойную конкуренцию участникам. Об этом Захарова написала в Telegram-канале.

"А вот это напрасно, - отметила официальный представитель МИД РФ. - В этом году он составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию".

Газета The Times со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщила, что британская вещательная корпорация Би-би-си и другие международные вещатели отказались предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале "Евровидения".

Финал "Евровидения-2023" состоится 13 мая в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле. В финальном раунде будут участвовать представители 26 стран: музыканты 20 государств, преодолевшие полуфинальный барьер во вторник и четверг, плюс Великобритания как страна - хозяйка конкурса, Украина как победительница предыдущего состязания и представители "Большой четверки" - Германия, Испания, Италия и Франция.