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В Госдуму внесут законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки

В Государственную Думу в пятницу будет внесен законопроект о штрафах за рекламные звонки. Их размер может достигать одного миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки
© Алексей Иванов ТРК Звезда

В России сейчас действует закон «О рекламе», согласно которому перед распространением рекламной информации необходимо получить согласие адресата. Новый законопроект предполагает право человека устно отказаться от этого согласия.

«Предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы», - приводит агентство текст документа.

Нарушители будут платить штрафы: граждане в размере от 30 до 100 тысяч рублей, должностные лица от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица от 200 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект «о российской полке» в торговых сетях. Он предполагает наличие специальных стеллажей только с отечественными товарами и направлен на повышение конкурентоспособности российских брендов.

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