Посольство РФ: санкции Запада мешают реализации черноморской инициативы

«В условиях фактического невыполнения Меморандума Россия — ООН по нормализации российского агроэкспорта, который напрямую увязан с черноморской инициативой, американские власти буквально из кожи вон лезут, лишь бы снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Именно санкции США и других западных стран мешают реализации пакетных договоренностей. Наносят ущерб интересам наиболее уязвимых государств в продовольственной сфере», — утверждает дипломат.