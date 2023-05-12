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Посольство РФ: санкции Запада мешают реализации черноморской инициативы

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Вашингтоне Андрей Лебедев заявил, что санкции Соединенных Штатов и других западных стран мешают нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции в рамках черноморской инициативы. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство РФ: санкции Запада мешают реализации черноморской инициативы
© Andrew Kravchenko/AP

«В условиях фактического невыполнения Меморандума Россия — ООН по нормализации российского агроэкспорта, который напрямую увязан с черноморской инициативой, американские власти буквально из кожи вон лезут, лишь бы снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Именно санкции США и других западных стран мешают реализации пакетных договоренностей. Наносят ущерб интересам наиболее уязвимых государств в продовольственной сфере», — утверждает дипломат.

По его мнению, Госдепартамент США в попытках очернить РФ подтасовывает данные и предоставляет дезинформацию.

Ранее источник знакомый с переговорным процессом по зерновой сделке сообщил, что черноморскую инициативу, срок действия которой истекает 18 мая, могут продлить на 60 дней.

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