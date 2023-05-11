Захарова раскритиковала конфискацию средств Малофеева со стороны США

«Данный шаг используется антироссийски настроенными силами для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать мировому сообществу, а главное — бизнесу, что ждёт тех, кто не считает для себя возможным строго идти в кильватере Вашингтона», — подчеркнула она.