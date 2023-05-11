$75.88-0.8182.89-1.26

Захарова раскритиковала конфискацию средств Малофеева со стороны США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конфискацию Минюстом США средств российского предпринимателя Константина Малофеева вопиющей практикой экспроприации частных средств.

Захарова раскритиковала конфискацию средств Малофеева со стороны США
© РИА Новости

«Данный шаг используется антироссийски настроенными силами для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать мировому сообществу, а главное — бизнесу, что ждёт тех, кто не считает для себя возможным строго идти в кильватере Вашингтона», — подчеркнула она.

В заявлении Захаровой отмечается, что речь идёт о неприкрытом грабеже по политмотивам в отношении всех, кто не готов следовать американским установкам, вопреки принципам неприкосновенности частной собственности.

Российский дипломат выразила надежду на то, что мировое сообщество и представители бизнеса сделают правильные выводы для себя из случившегося.

«Тем более что в Вашингтоне даже не скрывают, что случай с активами К.В. Малофеева далеко не последний, и там намерены продолжать подобную вопиющую практику экспроприации частных средств», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.

Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий