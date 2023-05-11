Захарова раскритиковала конфискацию средств Малофеева со стороны США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конфискацию Минюстом США средств российского предпринимателя Константина Малофеева вопиющей практикой экспроприации частных средств.
«Данный шаг используется антироссийски настроенными силами для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать мировому сообществу, а главное — бизнесу, что ждёт тех, кто не считает для себя возможным строго идти в кильватере Вашингтона», — подчеркнула она.
В заявлении Захаровой отмечается, что речь идёт о неприкрытом грабеже по политмотивам в отношении всех, кто не готов следовать американским установкам, вопреки принципам неприкосновенности частной собственности.
Российский дипломат выразила надежду на то, что мировое сообщество и представители бизнеса сделают правильные выводы для себя из случившегося.
«Тем более что в Вашингтоне даже не скрывают, что случай с активами К.В. Малофеева далеко не последний, и там намерены продолжать подобную вопиющую практику экспроприации частных средств», — добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.
Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.