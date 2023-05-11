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Эксперт предупредил, что США могут повлиять на выборы в Турции

Вашингтон может оказать влияние на исход президентской кампании в Турции, рассказал директор ИЦ «Ближний Восток - Кавказ» Станислав Тарасов в интервью аналитическому порталу «Абзац».

Эксперт предупредил, что США могут повлиять на выборы в Турции
© ТАСС

Тарасов пояснил, что на протяжении своего правления Эрдоган стремился искоренить влияние США в республике, пытался проводить независимую политику.

В частности, отметил эксперт, президент Турции все провалы как во внешней, так и во внутренней политике списывал на внешние силы. Он добавил, что чаще всего резкие заявления турецкого лидера были вполне оправданными действиями западных стран.

По его мнению, мощная кампания в западных СМИ, направленная против Эрдогана, является «беспрецедентным случаем»: ранее США все делали не столь открыто. Это свидетельствует о том, что президент смог зачистить руководство республики от американских агентов влияния, заметил Тарасов.

Президентская кампания будет очень сложной для Эрдогана на фоне текущей повестки, осложненной землетрясением, резюмировал аналитик.

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