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Медведев заявил, что исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведет к началу войны

Международный уголовный суд (МУС), выдав ордер на арест президента России Владимира Путина, только обострил ситуацию и создал предпосылки для начала войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Медведев: исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведет к войне
© РИА Новости

"По сути МУС выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны. Мы же с вами прекрасно понимаем: они выдают всякие там ордера и так далее. Что такое ордер на арест иностранного лидера? <...> Это casus belli (с лат. "повод для войны" - прим. ТАСС), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет", - предупредил он, комментируя ситуацию с ордером МУС на арест Путина.

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Медведев обратил внимание, что традиционное континентальное или романо-германское право подменяется в Европе англосаксонским. В результате, добавил он, "возникают такие уродливые формы правосудия, как трибунал по Югославии, который ничего кроме беды не принес" и заставил всех задуматься, можно ли всерьез относиться к международному правосудию.

"Вот этот самый Международный уголовный суд - достойный наследник МТБЮ (Международного трибунала по бывшей Югославии - прим. ТАСС). В худшем смысле этого слова", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Он напомнил, что Россия не признает Римский статут, учредивший МУС.

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"И большинство крупнейших стран, которые подливают масла в огонь, тоже не признают. Но используют этот инструмент, - заметил Медведев. - А там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших "друзей" строчат такие решения. Они должны понимать свою ответственность перед судьбой всего мирового сообщества".

О решении МУС

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

20 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлeчения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имeется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся мeждународной зaщитой, от 14 декабря 1973 года, главы гoсударств пользуются абсолютным иммyнитетом от юрисдикции иностранных гoсударств.

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