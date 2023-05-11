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В РФ не исключили выхода страны из Арктического совета

Россия может выйти из Арктического совета, если его работа не будет содействовать реализации национальных интересов в регионе. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо международной организации от страны Николай Корчунов, передает «РИА Новости».

В РФ не исключили выхода страны из Арктического совета
© РИА Новости

По его словам, «крайне важно всегда иметь многовариантность действий» и «максимально возможный набор опций».

«То есть, не зависеть от какой-либо одной схемы. Все возможно. Особенно, если работа Арктического совета не будет содействовать реализации национальных интересов в арктическом регионе и тем целям и задачам, которые закреплены в стратегии развития арктической зоны РФ до 2035 года», — ответил Корчунов на соответствующий вопрос.

Он отметил, что если «формат организации станет бесполезным и от него не будет никакой пользы», то и смысла в нахождении в ней России не будет. Корчунов указал, что на данный момент перспективы «дальнейшего сотрудничества в рамках Арктического совета выглядят весьма неопределенными, поскольку непонятно удастся ли Норвегии наладить взаимодействие, которое определило бы конструктивный облик совета».

Он пояснил, что Осло, которое сейчас председательствует в организации, заявляло о планах «сохранить, двигаться по пути нормализации».

Напомним, что 10-11 мая в Салехарде проходит 13-я сессия Арктического совета, знаменующая собой окончание двухлетнего периода председательства РФ в нем.

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