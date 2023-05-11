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МИД РФ: зерновая сделка «прекратит свое существование», если Москва не получит гарантий

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сделал ряд важных заявлений по вопросу о зерновой сделке. Он отметил, что Москва исключает продление соглашения на чрезмерно большой срок, а также против его расширения, пишет ТАСС.

МИД России назвал условие прекращения действия «зерновой сделки»
© Pixabay

Вершинин напомнил, что западные лидеры высказываются за то, чтобы расширить соглашение, а также сделать его бессрочным.

По его словам, Россия выступает против подобных инициатив. Это обусловлено рядом факторов. В частности тем, что с момента заключения сделки выгоду от нее получает только одна сторона: на мировой рынок поставляется исключительно украинская сельхозпродукция.

Названы два условия для спасения зерновой сделки

На фоне этого, подчеркнул замминистра, Россия постоянно сталкивается с препонами для экспорта удобрений и зерна.

Кроме того, отметил Вершинин, до сих пор не решен вопрос переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Таким образом, добавил он, вторая часть соглашения не выполняется.

Дипломат заметил, что если западные страны не представят гарантий для Москвы, черноморская инициатива «прекратит свое существование».

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