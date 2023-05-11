В ГД поддержали денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в ЕС

Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил глава думского комитета Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Комитет единогласно поддержал», — сказал депутат журналистам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации ДОВСЕ. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Позднее проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.