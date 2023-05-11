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В Госдуме поддержали денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил глава думского комитета Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

В ГД поддержали денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в ЕС
© globallookpress.com

«Комитет единогласно поддержал», — сказал депутат журналистам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации ДОВСЕ. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Позднее проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли «краеугольным камнем европейской безопасности».

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