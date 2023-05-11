В закон об иноагентах добавят понятие «третьи лица»
Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в законодательстве об иноагентах появится категория «третьи лица». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Свириденко сделал во время сессии «Защита национальных интересов при формировании и развитии гражданского общества» на XI Петербургском международном юридическом форуме.
«Законодательная деятельность продолжается, и мы также решили использовать режим профилактики закона», – заявил он.
По словам Свириденко, комитет Госдумы уже поддержал эту инициативу. Поправки будут касаться любых третьих лиц, которые не были признаны иноагентами и даже не аффилированы с ними, но при этом так или иначе могут помогать иноагентам нарушать закон о контроле над деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», – объяснил он.
Ранее в Минюсте перечислили основания для признания иноагентом.