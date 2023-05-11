В закон об иноагентах добавят понятие «третьи лица»

По словам Свириденко, комитет Госдумы уже поддержал эту инициативу. Поправки будут касаться любых третьих лиц, которые не были признаны иноагентами и даже не аффилированы с ними, но при этом так или иначе могут помогать иноагентам нарушать закон о контроле над деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.