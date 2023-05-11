В Минюсте предложили "решить вопрос" с одной статьей Конституции

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Чуйченко допустил решение вопроса с запретом госидеологии в Конституции РФ

Необходимо будет решать вопрос с нормой Конституции РФ, согласно которой в стране запрещена государственная идеология. Об этом в четверг в ходе форума в Санкт-Петербурге заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

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Глава ведомства обратил внимание, что это положение в Основной закон РФ было включено вместо статьи 6 Конституции СССР о руководящей роле КПСС. По его словам, только Россия взяла на себя такие «повышенные обязательства» в рамках Конституции, поскольку ни в одной стране мира таких положений больше нет.

«Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии (ч. 2 ст. 13 Конституции РФ)», — цитирует ТАСС Чуйченко.

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Ранее председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила закрепить традиционные ценности в основах семейного законодательства. Депутат считает, что изменения, предусмотренные законопроектом, «положительно отразятся на семейных отношениях, укрепят права и свободы человека, патриотизм, мотивируют к служению Отечеству, к взаимопомощи и взаимоуважению в семье, к сохранению исторической памяти, преемственности поколений и единству народов России».

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