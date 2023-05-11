Захарова ответила на попытку Украины найти «трибуну» в союзных России странах

«Предоставление в союзных нам странах "трибуны" высокопоставленному представителю нацистских властей Украины для извращения сути наших отношений, конечно, вызывает вопросы. Безусловно, «коллективный Запад» не скрывает намерений нанести урон России, используя для этого, в том числе и постсоветское пространство, которое он рассматривает не как самоценного партнера, а в качестве еще не целиком освоенного плацдарма для нападок на нашу страну», — заявила Захарова.