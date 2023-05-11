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Захарова ответила на попытку Украины найти «трибуну» в союзных России странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикацию статьи главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака на узбекистанском и азербайджанском новостных порталах. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте ведомства.

Захарова ответила на попытку Украины найти «трибуну» в союзных России странах
© РИА Новости

Она указала на «созидательный вклад России на постсоветском пространстве» и ее роль как ведущего партнера стран Центральной Азии в целом ряде областей, обвинив Ермака в попытке выставить Россию почти как «главную угрозу» дружественным России народам.

«Предоставление в союзных нам странах "трибуны" высокопоставленному представителю нацистских властей Украины для извращения сути наших отношений, конечно, вызывает вопросы. Безусловно, «коллективный Запад» не скрывает намерений нанести урон России, используя для этого, в том числе и постсоветское пространство, которое он рассматривает не как самоценного партнера, а в качестве еще не целиком освоенного плацдарма для нападок на нашу страну», — заявила Захарова.

Ранее Захарова отреагировала на открытие первого офиса НАТО в Азии, обвинив Североатлантический альянс в намерении продолжать милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы «плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

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