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Володин включил проект о денонсации ДОВСЕ в повестку Думы 15 мая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин включил в повестку Совета Думы 15 мая законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин включил проект о денонсации ДОВСЕ в повестку Думы 15 мая
© globallookpress.com

«Также проект направлен в Комитет по международным делам. Проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе будет рассмотрен в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации ДОВСЕ. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Позднее проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли «краеугольным камнем европейской безопасности».

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