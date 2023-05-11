Володин включил проект о денонсации ДОВСЕ в повестку Думы 15 мая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин включил в повестку Совета Думы 15 мая законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Также проект направлен в Комитет по международным делам. Проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе будет рассмотрен в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации ДОВСЕ. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Позднее проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.