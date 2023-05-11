Песков не стал говорить, как продвигаются переговоры по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ход переговоров по продлению зерновой сделки, которые продолжаются в Стамбуле , и призвал дождаться вестей с места.

"Было бы неверно нам с вами говорить о каких-то новостях в то время, когда разговор идет в Стамбуле. Давайте дождемся каких-то сообщений оттуда", - сказал представитель Кремля на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналистов, известно ли уже что-то с полей переговоров.