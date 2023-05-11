В России отреагировали на перенос контрнаступления ВСУ
Россия осведомлена о военных планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готова ответить на любой формат возможного контрнаступления. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о переносе контрнаступления на более поздний срок.
При этом политик уточнил, что Россия готова отреагировать на любой военный сценарий в связи с планами ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки, и Киев ожидает доставки западной военной помощи. При этом украинский глава подчеркнул, что бригады ВСУ, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, однако армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха.
«Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он, не уточнив, когда именно начнется украинское контрнаступление.