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В России отреагировали на перенос контрнаступления ВСУ

Россия осведомлена о военных планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готова ответить на любой формат возможного контрнаступления. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о переносе контрнаступления на более поздний срок.

В России отреагировали на перенос контрнаступления ВСУ
© РИА Новости

«Украина не готова к контрнаступлению, она ждет других поставок. Как вы знаете, США и ЕС приняли решение о дополнительных поставках вооружений. Думаю, что все это является звеньями одной цепи», — сказал сенатор.

При этом политик уточнил, что Россия готова отреагировать на любой военный сценарий в связи с планами ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки, и Киев ожидает доставки западной военной помощи. При этом украинский глава подчеркнул, что бригады ВСУ, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, однако армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха.

«Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он, не уточнив, когда именно начнется украинское контрнаступление.

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