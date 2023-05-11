$76.69-0.1384.15-0.76

Попытки разных стран усадить Киев за стол переговоров объяснили

Запад разочарован затягиванием контрнаступления Украины и по этой причине страну пытаются подтолкнуть к переговорам с Россией и обеспечить хотя бы короткую передышку на адекватных условиях, считает политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Попытки разных стран усадить Киев за стол переговоров объяснили
© Lenta.ru

«Вероятно, усадить Украину за стол переговоров хотят как раз ее западные друзья. Они видят, что, несмотря на всю материальную, финансовую поддержку Украина так и не переходит к контрнаступлению. Значит, надо начинать переговоры, оттягивать время, получать передышку», — сказал Жарихин.

Он добавил, что Киев, в свою очередь, отказывается от переговоров, поскольку понимает, что подобная передышка может оказаться последней для нынешнего руководства страны. Одновременно с этим страна не может решиться перейти к контрнаступлению из-за значительных потерь.

Жарихин также заметил разочарование Запада. Ведь государства сделали все возможное для того, чтобы поддержать Украину и ее контрнаступление: выполняли требования, поставляли оружие, обучали военных.

«Запад понимает, что, если не удается победить, надо хотя бы заключить перемирие, отсрочить поражение», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов заявил, что различные страны пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой. Он подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией, то только на условиях Киева.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий