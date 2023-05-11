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СМИ: Сербия отказалась выдавать паспорта россиянам после угроз Евросоюза

Сербия приостановила планы по предоставлению гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили и проработали в стране хотя бы один год. Как сообщает газета Financial Times, к отказу от изменений Белград подтолкнули угрозы Евросоюза о приостановке безвизового режима для страны.

Сербия отказалась выдавать паспорта россиянам после предупреждения ЕС
© РИА Новости

Законопроект об упрощенной выдаче гражданства предложило правительство Сербии в апреле 2023 года. В ЕС заявили, что такие меры угрожают безопасности союза. В частности, Еврокомиссия считает, что, если предоставление гражданства будет повышать риск для внутренней безопасности и госполитики Евросоюза, безвизовый режим с Сербией могут приостановить.

Издание подчеркивает, что сами новости о возможном упрощении получения гражданства Сербии находит большой отклик у русскоязычного сообщества. В частности, его активно обсуждают в группах и социальных сетях.

Сербия пожаловалась на сложное положение из-за отказа от санкций против России

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что каждый представитель стран Запада при встрече требует от республики ввести санкции против России. Глава государства отметил, что уже привык к давлению и ультиматумам со стороны Запада.

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