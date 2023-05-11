Сербия отказалась выдавать паспорта россиянам после предупреждения ЕС

Сербия приостановила планы по предоставлению гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили и проработали в стране хотя бы один год. Как сообщает газета Financial Times, к отказу от изменений Белград подтолкнули угрозы Евросоюза о приостановке безвизового режима для страны.

Законопроект об упрощенной выдаче гражданства предложило правительство Сербии в апреле 2023 года. В ЕС заявили, что такие меры угрожают безопасности союза. В частности, Еврокомиссия считает, что, если предоставление гражданства будет повышать риск для внутренней безопасности и госполитики Евросоюза, безвизовый режим с Сербией могут приостановить.

Издание подчеркивает, что сами новости о возможном упрощении получения гражданства Сербии находит большой отклик у русскоязычного сообщества. В частности, его активно обсуждают в группах и социальных сетях.